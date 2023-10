Las islas Malvinas en Jorge Luis Borges

Sin embargo, consideramos que a Borges hay que interpretarlo desechando las anteojeras ideológicas, que siempre son totalitarias y contienen el germen de la intolerancia.

En 1983, Néstor J. Montenegro mantuvo varias entrevistas con Borges. Fruto de esas entrevistas es un pequeño volumen titulado 'Diálogos'. En él encontramos el pensamiento borgeseano respecto de las Islas Malvinas. Se había cumplido apenas un año de la rendición de Puerto Argentino. Borges emite su punto de vista. Así, califica de “ingenua” la decisión bélica de los militares junteros: ignoraron que una cosa es “el derecho jurídico sobre un territorio y otra, su invasión”. Si hubieran consultado a un buen abogado, quizá habrían desistido del error, apostrofó.

Más adelante, dice Borges:

Se obró de un modo histriónico. Se habló de la ocupación de unas islas indefensas como si tratara de la batalla de Trafalgar o de las campañas de César. Se festejó la victoria cuando la batalla no había empezado. Muchachos de dieciocho años, con escasa o nula experiencia, fueron sacados del cuartel para batirse con soldados. Adolecemos de la peligrosa costumbre de obrar sin pensar en las consecuencias . Se obró de un modo histriónico. Se habló de la ocupación de unas islas indefensas como si tratara de la batalla de Trafalgar o de las campañas de César. Se festejó la victoria cuando la batalla no había empezado. Muchachos de dieciocho años, con escasa o nula experiencia, fueron sacados del cuartel para batirse con soldados. Adolecemos de la peligrosa costumbre de obrar sin pensar en las consecuencias .

El autor de El Aleph llama “invasión” a la recuperación transitoria de las Islas. Porque, estima, habría que tener en cuenta a los isleños, reacios a la nacionalidad argentina y, también, a los argentinos.

“En todo caso debió hacerse un plebiscito, o debería hacerse en el porvenir. El epigrama en prosa rimada Las Malvinas son argentinas, es culpable de muchas muertes”, explicó.

Respecto del porqué de la recuperación transitoria, Borges sostiene que “el gobierno militar quería distraer la atención de la gente. Quería que olvidaran, tan siquiera por un tiempo las desapariciones, la ruina económica y ética”.

“La invasión fue aprobada cuando se la creyó una victoria –insiste Borges-, cuando reveló que era una derrota fue condenada. Debemos obrar de un modo ético, de las consecuencias nada sabemos (…) La derrota militar es el menor de nuestros males. En el curso de la historia hubo siempre derrotas y victorias. Nuestro país sufre una derrota económica, y lo que sin duda es más grave, una derrota ética”.

Leopoldo Galtieri en 1982: Cualquiera llena la Plaza... ¿Quién fue más ridículo, Leopoldo Galtieri o todos los que fueron a vivarlo?

Acerca de la propaganda oficial del “estamos ganando”, encarnación del triunfalismo sempiterno, reiterado en gobiernos ulteriores, en otras circunstancias, aunque con la misma búsqueda de efectos manipuladores, afirma que “se vive al día, se obra y habla como si no hubiera mañana, se vive en el mero presente como si éste no fuera fugaz”.

La causa de Malvinas, para Borges, es uno de los efectos perniciosos del nacionalismo. Impugna desde una ciudadanía planetaria, donde no existen las fronteras, echa a rodar su sueño, su utopía, para que el Hombre no cometa más El crimen de la guerra y conviva en un mismo mundo sin nacionalismos, bajo la única bandera de la hermandad, el amor y el progreso. Si fuera por él, manteniendo su lógica cosmopolita, dejaría el archipiélago austral en manos de los isleños: “Adolecemos de un casi inhabitado territorio. ¿A qué dilatar el desierto con dos desiertos más, que nos quedan tan lejos?”. Alguna vez Violeta Parra cantó *“por un pedazo de tierra no quiero guerra”…

Pero, ¿qué hacer con las Islas que siguen ocupadas por los británicos? “Es un tema jurídico –dice Borges-, que opinen los juristas imparciales. Toda opinión argentina o británica debe ser, de antemano, puesta en duda (…)”.

Ya en 1982 la Junta Golpista había denunciado la instalación en las Islas de una base de la OTAN con armas nucleares. “El gobierno argentino puede jactarse de haber inspirado esa obra”, acusa Borges. Y tras cartón denuncia el atroz negocio del armamentismo mundial y se declara pacifista, aconseja que en las escuelas argentinas El crimen de la guerra, de Juan Bautista Alberdi, debiera ser un libro de texto. Asimismo, advierte que una tercera guerra mundial sería lisa y llanamente un suicidio de la humanidad.

En un contexto de país derrotado, con un gobierno ilegal e ilegítimo en terapia intensiva, y en los prolegómenos del advenimiento democrático, Borges no titubea. A los generales argentinos les encomienda que, para subsanar las heridas de la guerra austral, deben “exigir una investigación rigurosa para que su honor quede limpio”. Y a las Fuerzas Armadas, “recluirse cada noche en sus cuarteles y abominar de la política”.

Guerra de las Islas Malvinas Malvinas, una tragedia.

Liquidado el conflicto malvinero, Borges escribe La milonga del muerto, que musicalizó Sebastián Piana y cantó Eduardo Falú. Un verdadero alegato antibélico. La dictadura prohibió su difusión. Mejor suerte corrió el poema en prosa Juan López y John Ward, en el que se narran las vicisitudes de un argentino y de un inglés que se combaten mutuamente en las Malvinas. Lo publicó *The Times. “No sé si tiene algún valor, salvo un valor moral”, sostuvo Borges.

A modo de conclusión, apreciemos la belleza inmortal de las líneas finales de 'Juan López y John Ward':

"Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno, Abel.

Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen.

El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender."

-------------------------

Más contenidos de Urgente24

Massa: "El domingo decidimos si amamos nuestra bandera o no"

Patricia Bullrich cerró la campaña en Lomas de Zamora

Milei: "No está en los planes romper relaciones con el Vaticano"

Ramiro Marra cierra la campaña con estilo nerd

Leandro Santoro le puso los puntos a C5N: "Eso no se hace"