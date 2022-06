Judy Garland, 'Over the Rainbow'

judy garland4.jfif Judy Garland.

Prisionera del abuso de Hollywood

'Over the Rainbow' condensa la existencia de Judy Garland. Ella la cantó por primera vez a los 17 años en 'El Mago de Oz' y, a pesar de no ser su compositora, vería su vida marcada por esa canción. Nadie ha escrito jamás sobre Judy Garland sin recurrir a alguna de las estrofas de 'Over the Rainbow': tal como se preguntaba Dorothy, su personaje, “Si los pájaros azules pueden volar más allá del arcoíris, ¿por qué yo no puedo?”.