Joe Biden envía a Daleep Singh por una Nueva Ruta de la Seda

Daleep Singh, asesor adjunto de Seguridad Nacional del presidente estadounidense, Joe Biden, llegó el domingo 26/09 a Bogotá, Colombia, iniciando una gira que lo llevará también por Ecuador y Panamá para evaluar un gran plan de infraestructuras que rivalice con la Nueva Ruta de la Seda china en la región: “Build back better for the world” (Reconstruir mejor para el mundo).