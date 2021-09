China sigue inyectando liquidez en el sistema bancario

Como informó Bloomberg, el 3 de octubre vencen US$ 260 millones en bonos de una empresa llamada Jumbo Fortune Enterprises, los cuales, según algunos tenedores del bono, estarían garantizados por China Evergrande. Los tenedores del bono están formando un comité para presentar sus reclamaciones en caso de incumplimiento, según personas familiarizadas con los planes.

Jumbo Fortune es una empresa conjunta entre cuyos propietarios se encuentra Hengda Real Estate, la principal unidad terrestre de Evergrande, según un folleto de bonos local publicado en abril por Hengda. Como el 3 de octubre es domingo, la fecha de vencimiento efectivo es el día siguiente.

Ignacio De la Torre, economista jefe de Arcano, estima que la pregunta no es si quebrará Evergrande, sino cuándo lo hará. La caída del gigante asiático, controlada o no, marcará un antes y un después en el sector inmobiliario chino, que probablemente no volverá a ser el mismo.

¿Cuáles son las repercusiones en Latinoamérica?

Si Evergrande no cumple y entra en mora, el efecto contagio también llegaría a Latinoamérica. La demanda de acero, cobre, zinc, aluminio o níquel, de las que China es también el principal consumidor, también amenaza con retraerse, y las alertas ya se activaron en países como Brasil, Chile y Perú que están entre los grandes productores de estas materias primas. Como efecto colateral positivo, la caída de los precios podría abaratar la construcción de viviendas.