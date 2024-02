¡Hoy celebramos el Día Mundial de la Pizza! Un festín global con dos veces más sabor

Embed

Mientras tanto, la polémica que se generó fue tan acalorada que el mismo presidente tuvo que sacar un comunicado en su cuenta oficial de Facebook. Allí, aclaró que su comentario iba como crítica al poder ilimitado de los mandatarios."Me gusta la ananá, pero no en la pizza. No tengo el poder para crear leyes que prohíban a las personas poner ananá en su comida. No quisiera tener este trabajo si pudiera crear leyes para prohibir cosas triviales que no me gustan, ni tampoco quisiera vivir en un país donde las leyes se creen así."