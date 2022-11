Errores de Vladimir Putin y un plan ahora en el aire

Imitar a Israel y realizar una ejecución planificada de quienes consideraba 'líderes nazis' hasta 'depurar' las milicias mal llamadas 'nacionalistas'.

Producir sabotajes 'anónimos' de arsenales y otras capacidades bélicas de Ucrania.

Promover la compra por empresas o rusas o bielorrusas o turcas o de Emiratos de propiedades agrícolas, establecimientos fabriles y generadores de energía de Ucrania.

Invertir en medios de comunicación de Ucrania para apuntalar su influencia en la opinión pública, en especial en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que Kiev no podía cumplir.

Acelerar el reconocimiento de Donetsk y Lugansk como Estados independientes y su incorporación a la Federación Rusa para circunscribir el conflicto a esos territorios, involucrando a la ONU en un plebiscito y victimizando a quienes, de hecho, eran agredidos por Ucrania.

Etc. etc. etc.