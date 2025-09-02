Ejecutado el cuadruple pedido de Esteban Juan Caselli sobre desindexación

1. https://urgente24.com/93585-bergoglio-vs-caselli-esta-vez-gano-luommo-gentile

2. https://urgente24.com/93702-caselli-el-nexo-entre-trusso-y-aguer

3. https://urgente24.com/67920-%C2%BFque-le-ocurre-a-esteban-caselli

La mencionada publicación:

Los hechos a los que se refieren los artículos ocurrieron hace más de veinte (20) años, y los propios artículos fueron publicados hace más de diez años cada uno, algunos incluso hace más de veinte (20) años, careciendo de vínculo con la actualidad y de relevancia para el interés público contemporáneo;

Contiene afirmaciones que no han sido comprobadas ni corroboradas por resolución judicial alguna, ya sea en la República Argentina o en el extranjero;

Presenta dichos hechos de manera tendenciosa y perjudicial, lo cual afecta gravemente la dignidad, la imagen y el honor del Sr. Caselli.

La persistencia de esta información lesiona derechos personalísimos, resultando incompatible con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, especialmente su artículo 16, que reconoce el derecho de toda persona a solicitar la supresión de datos personales inexactos, desactualizados o tratados de forma inadecuada, excesiva o ilícita.

El incumplimiento habilita la vía del hábeas data y otras acciones judiciales.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es categórica respecto de la responsabilidad de los medios ante la difusión de información antigua, no verificada o carente de interés actual:

Rodríguez c/ Google Inc. (CSJN, 2014): responsabilidad por difusión de contenidos perjudiciales sin relevancia actual ni veracidad comprobada;

Denegri c/ Google y La Nación (CSJN, 2022): ponderación obligatoria entre derecho a la información y respeto a privacidad, dignidad e imagen de la persona. (...)".

Tal como podrá comprobarlo el remitente, los contenidos ya no se encuentran en la Red.

Con posterioridad, el abogado de Caselli, invocando la misma Ley del Olvido solicitó desindexar un contenido del año 2009:

https://urgente24.com/49308-con-invitacion-de-balestrini-caselli-se-refirio-a-cristina-como-una-vibora?utm_source=chatgpt.com

De más estar recordar lo que sostiene Urgente24: Que bajo este postulado del 'Olvido' no habría historia de la Humanidad. Pero, no obstante, se ejecuta el mandato judicial.

