YPF y un balance en una economía muy compleja

Más allá de esto, la semana pasada, como destacaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) YPF presentó su resultado financiero correspondiente al tercer trimestre del año en curso (2023), generando preocupación entre los inversionistas. Durante el período comprendido entre julio y septiembre, la empresa experimentó una disminución del 15,9% en sus ingresos en comparación con el mismo período del año anterior (US$ 4.504 millones frente a los US$ 5.357 millones), y su EBITDA ajustado disminuyó significativamente en un 38,5%, alcanzando los US$ 926 millones en comparación con los US$ 1.506 millones previos.