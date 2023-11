WeWork y una pandemia que reinventó el futuro del empleo

La posible declaración de quiebra de WeWork representa un giro inesperado en la historia de la empresa, que en 2019 estaba valorada en US$ 47.000 millones en el ámbito privado. Además, esto supone un revés para el inversor SoftBank, que había inyectado miles de millones en la empresa. La posible declaración de quiebra de WeWork representa un giro inesperado en la historia de la empresa, que en 2019 estaba valorada en US$ 47.000 millones en el ámbito privado. Además, esto supone un revés para el inversor SoftBank, que había inyectado miles de millones en la empresa.

La caída de WeWork no se debe tanto a un cambio en el modelo de trabajo como al vencimiento del plazo otorgado por los inversores para demostrar la sostenibilidad de su modelo de negocios. Además, hay varias razones que contribuyeron a su colapso, incluyendo la sobrevaloración de la empresa, los excesos en tiempos de abundancia de recursos financieros, la necesidad de reducir costos por parte de otras empresas en respuesta a la falta de liquidez, y los compromisos basados en un crecimiento proyectado que no se alinea con las condiciones actuales del mercado inmobiliario.

Recordemos que WeWork vendía el futuro del empleo, alquilando oficinas de coworking, justamente, para que en un mismo edificio empleados de distintas empresas puedan trabajar cada uno en lo suyo. Esta idea innovadora permitió que en 2019 la empresa este en pleno auge, pero algo cambio. La pandemia y la consecuente cuarentena puso en evidencia la posibilidad que tienen muchos trabajadores de hacer sus actividades desde sus casas y no necesitar de oficinas.

Esto determinó que el "futuro del empleo" vaya para otro lado y generó que la propuesta de valor de WeWork sea prácticamente nula

Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders, afirmó que la caída de WeWork era predecible y que la empresa se convirtió en un cúmulo de conflictos de intereses en los que el fundador, Neumann, estaba en el centro de la controversia. La pandemia afectó gravemente el negocio de alquiler de oficinas, y la estrategia de reducción de precios y contratos por debajo del valor de mercado para alquilar edificios también contribuyó a su declive.

Gonzalo Agüero, cofundador y CEO de Worknmates, señaló que la situación de WeWork era inevitable y comparó la empresa con su competidor Regus, que no enfrenta problemas significativos debido a un mejor control de costos. Las empresas buscan flexibilidad y no están dispuestas a pagar precios elevados por espacios de alta calidad cuando existen opciones más económicas.

Presencia en Argentina

La compañía cuenta con más de 700 ubicaciones en 120 ciudades alrededor del mundo. En Argentina, WeWork estableció su presencia en 2017 y actualmente ofrece cuatro espacios distribuidos en Olivos, el Microcentro y Retiro.

En el contexto local, la empresa informó hoy que WeWork LATAM, que abarca Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, no se verá afectada por una posible reestructuración bajo el Capítulo 11 llevada a cabo por WeWork Inc. en los Estados Unidos.

La empresa explicó que las operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México forman parte de un consorcio en el cual el SoftBank Latin American Fund posee una participación mayoritaria en WeWork LATAM. Esta decisión no tendrá impacto en nuestros miembros, su membresía, servicios o acceso a nuestros edificios en la región, aseguró la empresa.

"WeWork LATAM continúa enfocada en proporcionar una experiencia excepcional mientras sigue implementando su plan para fortalecer su negocio en la región", resaltaron en un comunicado.

