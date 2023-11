Macri: "Milei es lo nuevo; Massa, el horror"

Macri hizo esas declaracionesen el 13° Foro de Negocios ABECEB, que se desarrolló en el Faena Art Center de la Ciudad de Buenos Aires. El exPresidente compartió su aparición con su par español, Mariano Rajoy.

Macri criticó al Gobierno Nacional por las últimas medidas económicas y afirmó que "el populismo se inventó en Argentina" y "ahora es una amenaza para todo el mundo".

"Los nuevos facilitadores de espejitos de colores prometen un mejor presente a cambio del futuro y la libertad. Y cuando llegan al poder, se gastan todas las reservas para regalar plata. Algo que para nosotros es moneda de todos los días", agregó.

"Acá congelan los precios de los productos y, cuando aumentan, es culpa de los supermercadistas. Cuando regulan y no hay nafta, son las empresas. Un cuentito con el que siempre se excusan. Y esto traspasó Latinoamérica y está convirtiéndose en amenaza global", dijo.

Macri-Rajoy.jpg Macri junto a Mariano Rajoy (PP), expresidente del gobierno español, en el foro de negocios de ABECEB.

Macri consideró que Milei “propone un cambio de raíz en la Argentina”, que va en “la misma dirección” que la propuesta de Bullrich.

“Es lo nuevo, lo distinto, no gobernó, no robó y no mintió”, remarcó. A su vez, dijo que Milei tiene “la intencionalidad” hacer reformas y resaltó que el libertario se mostró dispuesto a “aceptar colaboración de todos para llevar el cambio adelante”.

En ese sentido, insistió en que Pro marcará sus diferencias con Milei en el Congreso y evitó hablar de un co-gobierno. “Somos el cambio o no somos nada. Por eso, voto a Milei”, concluyó.

Macri alertó al electorado sobre la “campaña del miedo” del oficialismo. “Estamos en un mundo incierto y lleno de oportunidades. Siempre vuelven con la campaña del miedo, la narrativa de que te van a sacar los derechos, cuando hay que terminar con los privilegios. Miedo nos tiene que dar seguir así”, apuntó Macri, quien consideró que la Argentina se enfrenta a un punto de inflexión. Por lo que, llamó a terminar con la “decadencia”.

Tras subrayar que en el balotaje “la ciudadanía debe inclinarse por votar en contra del postulante que no quiere que sea presidente”, Macri repasó con la trayectoria política de Massa: recordó que arrancó en la Ucedé, pasó por el menemismo y el duhaldismo antes de desembarcar en la Anses y el gobierno de Cristina Kirchner.

“Nos decía ‘voy a terminar con el kirchnerismo’ y a los diez minutos terminó aliándose para volver al gobierno con los que dijo que nunca más iba a estar”, aseguró.

"Él lo volteó a (exministro de Economía, Martín) Guzmán y en 15 meses en el Ministerio de Economía ha disparado la inflación. En una semana y media él tiene más subas de precios que la mayoría de los países del mundo en un solo año. También bajó el poder adquisitivo a la mitad", agregó.

Para el expresidente, la contracara de Milei es Massa. “Votar a Massa es votar a ese horror que ha condenado a la Argentina. Votamos el desastre y la destrucción de estos quince meses”, señaló.

Más contenido de Urgente24

Ana Figueroa exige volver como jueza y cobrar retroactivos

Con los precios de las naftas a raya, baja el dólar blue

Malena Galmarini vs. María Eugenia Vidal: "Mentirosa, desagradecida"

Diana Mondino: No habrá venta de órganos, "no te cobran"