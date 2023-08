VinFast: La startup de autos eléctricos vence a Ford y GM

En su debut en la bolsa de Nueva York el martes (15/8), VinFast cerró a US$ 37,06, significativamente por encima del precio de US$ 10 acordado cuando la compañía automotriz se fusionó con una compañía de adquisición con fines especiales -SPAC- para lograr su listado. La capitalización de mercado de VinFast superó los US$ 85.000 millones, excediendo en al menos US$ 27.000 millones al valor de mercado de fabricantes como Ford, General Motors y Stellantis -Fiat Chrysler-.