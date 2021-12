¿Veremos a Bitcoin en US$100.000 para 2022?

Los números redondos contienen una enorme carga psicológica. “US$100K” suena muy bien. Aún así, la meta no se cumplió para este fin de año. Pero eso no quiere decir que no se cumplirá jamás. Obvio que tan solo se trata de un retraso. Claro que este ha sido un ciclo alcista bastante excepcional para el mercado de las criptomonedas. En realidad, no nos podemos quejar. Se ha crecido mucho en muy poco tiempo. Sin embargo, todavía queremos más. ¿Bitcoin a US$100.000 en el 2022?