En primer lugar, quien trajo al FMI a jugar un rol preponderante fue la política argentina. Ahora no saben cómo hacer para sacárselo de encima. En segundo lugar, el descontento del electorado no arrancó el 8 de mayo de 2018 a las 13 cuando el expresidente Mauricio Macri anunció que se le iba a solicitar un préstamo al organismo multilateral. En tercer lugar, los argentinos no sufren el ajuste en sus bolsillos desde aquel entonces sino mucho antes.