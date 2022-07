Tráfico aéreo en caos: ¿Dónde está mi avión? ¿Y mi maleta?

En la prepandemia, el tráfico aéreo comercial realizó profundos ajustes para asegurar su rentabilidad. Luego, para colmo, llegó el largo período de covid-19, que asestó un golpe durísimo y obligó a medidas de emergencia. Ahora, en la pospandemia, ha regresado el público a los aeropuertos, que quiere volar, pero las compañías no cuentan, en muchos casos, con todo lo necesario para los vuelos. La situación es muy compleja porque, además, muchos recursos humanos no quieren entrar / regresar a la actividad ante el augurio de una inminente recesión global o sea que creen que esta demanda es muy coyuntural, explicó un extenso informe del The Wall Street Journal.