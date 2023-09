Sigue la sangría en el Merval (acumula 9 ruedas en rojo)

Dólar blue (City Porteña): $720

(City Porteña): Dólar blue (GBA): $725

(GBA): Dólar blue (interior): $730

(interior): Dólar MEP: $675,54

Dólar CCL: $736,03

Dólar oficial: $367,02

Dólar tarjeta: $642,29

Dólar Qatar: $660,64

Dólar cripto: $719,80

Dólar mayorista: $349,95

Comentarios de PPI

Para Portfolio Personal Inversiones (PPI): "La primera semana completa de septiembre arrancó con el pie izquierdo para el principal índice bursátil argentino. Fueron cinco días de bajas consecutivas, donde el índice en pesos fue protagonista. Pasó de 634.792 a 532.550 de viernes a viernes, un descenso de más de 100.000 puntos o 16,1%. Aun así, la caída estuvo contenida por el desempeño del dólar medido por ADRs que comenzó a arbitrar a la baja con el CCL, que se desplomó en la última semana debido a la oferta extraordinaria derivada del dólar “soja”. De viernes a viernes, el dólar medido por ADRs pasó de $768 a $735, es decir -4,2%. En consecuencia, el Merval cerró la semana en US$724, habiendo comenzado en US$827 (-12,4%). En las semanas previas habíamos dejado en claro que nos resultaba extraño el comportamiento alcista del índice, corriendo por encima del dólar. Nos parecía que los fundamentos macroeconómicos no acompañaban con una inflación viajando en dos dígitos en agosto y septiembre, una mejora del tipo de cambio real que posiblemente no durara ni dos meses, reservas netas en terreno negativo, y una mala cosecha a causa de la sequía sufrida el año pasado que hará que la oferta del agro sea mucho menor en el período de baja liquidación. Tampoco nos parecía que la política ayudara. Si bien las ideas de Milei podrían ser atractivas para el mercado, su capacidad de gobernar se veria reducida, ya que, en caso de que se repita el resultado de las PASO, sería minoría en ambas cámaras y no tendría apoyo de gobiernos provinciales. Adicionalmente, las declaraciones de su propio equipo de asesores se contradicen, lo que quita claridad sobre el camino que tomaría su gobierno liberal. Por el otro lado, se desconocen las propuestas económicas de Massa como potencial presidente. En cuanto a Bullrich, si bien apuntó a Melconian como su futuro ministro de Economía en caso de alcanzar el sillón Rivadavia, algunas de sus propuestas trajeron más ruido a lo que ya era un concierto de metálica. En este sentido, el trade electoral cada vez lo vemos más complicado. "

