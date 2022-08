Sergio Massa en Vaca Muerta intenta un repechaje para el FdT

Neuquén es la sede uno de los eventos más convocantes de la industria: la Expo Argentina Oil&Gas Patagonia. El evento organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) en el Espacio DUAM, de la capital provincial, contó con la visita del flamante ministro de Economía, quien además de los anuncios se refirió al dirigente del MPN (Movimiento Popular Neuquino) y exgobernador Jorge Sapag: "Me lo llevo virtualmente para que me ayude, me acompañe me aconseje, para que me asesore desde el compromiso y la pasión con la provincia y el proyecto que representa Vaca Muerta para Argentina".