Se vienen nuevos billetes y los viejos mantienen vigencia

Por otro lado, el gobernador Andrew Bailey, comentaba:

Con profunda tristeza me enteré de la muerte de Su Majestad la Reina. En nombre de todos en el Banco, me gustaría transmitir mis más profundas condolencias a la Familia Real Con profunda tristeza me enteré de la muerte de Su Majestad la Reina. En nombre de todos en el Banco, me gustaría transmitir mis más profundas condolencias a la Familia Real

En tanto, por la proclamación de Carlos como heredero al trono, se crearán nuevas monedas y efectivo con el rostro del Rey.

Sobre la paridad con el dólar, la libra esterlina se recupera levemente para que 1 dólar estadounidense sea equivalente a 0,8698 libras esterlinas

image.png Fuente: Reuters

Más contenido en Urgente24

Mundial Qatar 2022: La AFIP investiga a quienes compraron entradas

San Juan: Uñac consiguió la ley de Lemas

Dólar: Cierre del blue, MEP y CCL mientras el BCRA suma US$ 426 millones

Histórica reina Isabel II, la monarca récord de Reino Unido