Salarios pulverizados: El dólar y la inflación golpean fuerte

Aldo Abram, director de la Fundación, comentó. “Es cierto que la caída del poder adquistivo de los salarios tiene que ver con el empobrecimiento generalizado que causa una muy alta inflación. Pero, también, con décadas de desinversión. Supongamos que hace mucho tiempo entraste a trabajar en una fábrica recién inaugurada. Te dieron a operar una máquina nueva y de última tecnología que te permitía producir mucho; por lo que te podían pagar muy bien. Luego, a la empresa le empezaron a subir cada vez más los impuestos, le impusieron miles de regulaciones absurdas que no la dejan operar eficientemente y normas laborales que la ponen en permanente riesgo. En algún momento, hartos, los dueños dejarán de invertir. Terminarás trabajando con una máquina cada vez más vieja y “atada con alambre”; por lo que producirás menos. Como no te pueden pagar más de lo que producís porque la fábrica quebraría dejando a todos sin trabajo, cobrarás cada vez menos. Esto es lo que le viene pasando a Argentina desde hace décadas y, por eso, no debería extrañar que cada vez seamos más pobres. Hay que hacer urgente las reformas estructurales necesarias para que esto cambie y se liberen la creatividad, el trabajo y el emprendedurismo de los argentinos".