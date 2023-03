REM del BCRA: Anual de 3 dígitos, más tasas y retroceso del PBI

Hoy, viernes 3 de marzo, el Banco Central -BCRA- publicó su más reciente Relevamiento de Expectativas del Mercado -REM- y los números, si bien ya no sorprenden, se hacen pesados. Esta encuesta estima inflación de febrero iría en torno al 6,1%, mientras que para marzo la cifra se aceleraría y alcanzaría el 6,3%. Mientras que, la inflación de 2023 llegaría a 99,9% (+2,3% vs REM Ene), la de 2024 rondaría el 81,7% (+2,1% vs Ene) y 2025 53,8% (+3,5%)