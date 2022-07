¡Paren la mano!: Sin dólares para importar y AFIP husmeando

En este marco, y ante la falta de respuestas oficiales, no estamos en condiciones de programar correctamente los próximos meses. Dicha incertidumbre, sumada a la falta de componentes que veníamos sufriendo, y esta medida no ha hecho más que acentuar, nos ha obligado a llevar a 0 (cero) nuestra programación hasta fin de año hasta tanto recibamos mayor claridad sobre cómo debemos actuar, qué es lo que podemos realmente proyectar, en este nuevo contexto. En este marco, y ante la falta de respuestas oficiales, no estamos en condiciones de programar correctamente los próximos meses. Dicha incertidumbre, sumada a la falta de componentes que veníamos sufriendo, y esta medida no ha hecho más que acentuar, nos ha obligado a llevar a 0 (cero) nuestra programación hasta fin de año hasta tanto recibamos mayor claridad sobre cómo debemos actuar, qué es lo que podemos realmente proyectar, en este nuevo contexto.