Para la Casa Rosada no es grave la inflación; para el FMI sí

De acuerdo a lo reportado por el periodista Alejandro Bercovich, militante de Izquierda, reducir el déficit fiscal a 0% "no solo exigiría subirle las tarifas energéticas por encima del 70% a la mitad de la población de mayor poder adquisitivo, de tal modo de reducir la carga de subsidios sin afectar a la otra mitad, sino también restringir severamente la obra pública. Algo que ya estaba previsto (en menor medida) en el proyecto de Presupuesto 2022 pero que amenaza con frenar en seco la recuperación de la actividad".

Es insólito que, mientras la preocupación de los argentinos es por la economía, lo único que le preocupa a la vicepresidenta Cristina Kirchner es a quién responsabiliza el electorado por la deuda con el FMI:

"¿Qué dice el kirchnerismo? Que si Juntos por el Cambio pretende un ajuste más drástico, como busca también el Fondo Monetario, eso debe expresarse en el recinto y no entre cuatro paredes como hasta ahora fue con todas las presiones que sufrió Economía. Una encuesta que llegó al escritorio de la mismísima vicepresidenta le advirtió un dato inquietante: un tercio de la población cree que parte de la deuda con el FMI fue contraída por la actual gestión. Si ya se diluyó parte de la responsabilidad política local de haberse endeudado a un ritmo inédito ¿cuánto se puede esperar, a tres años y medio, que admita el propio Fondo que violentó sus propios estatutos y convenios para beneficiar a Macri?

Los legisladores que responden a Cristina y a Máximo Kirchner incluso evalúan introducir cambios a lo que presente Guzmán. Y sus máximos referentes aseguran off the record que si Kristalina Georgieva después lo rechaza, se van a tener que arreglar ellos. "Ellos", en este contexto donde todos los puentes parecen rotos, son Fernández y Guzmán

Mientras tanto, la política se pelea por cuestiones que poco le interesan a la sociedad.