Dramática advertencia desde el FMI sobre la inflación

Con destino de Estado fallido, a la Argentina parece no importarle la inflación y en todo caso la supedita al control de precios. No es el enfoque del FMI, en particular preocupado con la inflación en América Latina que supera a la de la Argentina. La inflación anual de los países comparables equivalen a la inflación mensual argentina pero a los líderes de los partidos mayoritarios y a la izquierda, no le importa demasiado.