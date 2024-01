La convocatoria tiene como objetivo abrir un espacio de diálogo y acción conjunta entre los actores del sector, "en busca de estrategias que permitan superar esta drástica situación y reactivar la obra pública en Argentina".

El Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción es el órgano superior de la institución, donde están representadas más de 1.400 empresas socias, de toda envergadura. Está integrado además por las delegaciones con sede en todo el país.

"La obra pública paralizada en todo el país"

Días atrás, el presidente de la CAMARCO Gustavo Weiss había advertido que "la obra pública va a seguir parada por un largo plazo" e hizo referencia a una crisis "inédita" debido al esquema de reducción del gasto planteado por el Gobierno de Javier Milei.

La obra pública está prácticamente -sino totalmente- paralizada en todo el país. Independientemente del origen de los fondos, de si son nacionales, provinciales o municipales, las obras están frenadas La obra pública está prácticamente -sino totalmente- paralizada en todo el país. Independientemente del origen de los fondos, de si son nacionales, provinciales o municipales, las obras están frenadas

"Hay desde grandes obras de infraestructura hasta lo que se dice cordón cuneta. Entre aquellas que ya han sido facturadas y la que está en trámite, la deuda debería ser del orden de los $300.000 millones", agregó Weiss.

Sobre aquellas obras que permanecen paralizadas en el medio del proceso de construcción, Weiss remarcó: "El Gobierno quiere que se concesione todo lo que sea y las obras las hagan los privados, hay obras que no se pueden hacer por el sector privado porque no tienen rentabilidad y las tiene que encarar el Estado".

También es compleja la situación para la construcción en lo referido a las obras privadas: la devaluación de diciembre y la aceleración en la inflación encarecieron los costos e impactaron en el sector.

Katopodis: “Si no hay obra pública no hay desarrollo”

El ministro de Infraestructura y servicios públicos bonaerense Gabriel Katopodis cuestionó el cierre del ministerio de Infraestructura nacional y su conversión en una secretaría bajo la órbita del ministerio de Economía. En ese marco, aseguró que es parte de un plan del Gobierno para “extorsionar” a las provincias.

En declaraciones radiales, Katopodis afirmó: “Me parece que ya era grave no tener obra pública. Y ahora no tenemos ministerio. Y la solución que están pensando es ponerla en el ministerio del recorte. Es lo que faltaba para saber que estos tipos no creen en la obra pública”,

De esta manera, el ministro recordó que en Argentina, “si no hay obra pública, no hay plan de desarrollo”. Y que, así, “se le quita el derecho a los vecinos de tener agua o una calle asfaltada”.

“Pudimos demostrar que la obra pública era una palanca que empujó la economía y permitió llegar a cada lugar de Argentina con infraestructura”, aseguró Katopodis quien, hasta hace algunos meses, conducía la cartera nacional.

Además, el ministro aseguró que todo esto ocurre mientras el Gobierno busca arrogarse las facultades legislativas para así poder “extorsionar a los gobernadores” en un proceso desigual de negociaciones.

“No entienden que el 40% del Congreso está en manos de la oposición por voto popular. El país va a ser el resultado de acuerdos, de consensos, de discusiones políticas”, concluyó.

