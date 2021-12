Respecto a la inflación, remarcó que “la Argentina está en 50 o 52% y eso es con varios precios congelados: electricidad, energía, el dólar oficial". "Es la historia de las crisis: se busca limitar la inflación pero con un ancla del tipo de cambio, hasta que llega un momento que no se puede sostener, habrá una devaluación abrupta y lleve a un salto inflacionario ”, agregó.

En cuanto al acuerdo con el FMI, que en el Gobierno dejan trascender como cerrado, dijo que "cumplirá 2 funciones", por un lado, "arreglar los pagos porque si entra en default, eso llevará a que otros organismos como el Banco Mundial no le presten"; y por el otro, "obliga a la Argentina a decir qué va a hacer en los próximos años con el plan plurianual".

Torres sostuvo que la Argentina tiene que "reducir algunas vulnerabilidades económicas", pero al mismo tiempo considerado a la "confianza" como factor central."Porque los números fiscales mejoraron y bajó la asistencia del Banco Central al Tesoro, pero como no hay confianza de que el Gobierno va a continuar con esta reducción del déficit, no se traduce en mejores expectativas", dijo.

Torres remarcó que el acuerdo con el Fondo, aunque necesario no es suficiente para mejorar la condición crediticia de la Argentina:

El acuerdo con el Fondo y lo que conlleva el acuerdo plurianual es una condición necesaria pero no suficiente para una mejora crediticia. Efectivamente tiene que haber una clara señal de que el gobierno va a mantener las políticas fiscales y monetarias. Argentina pero se necesita financiar afuera el riesgo va a estar sujeto al riesgo país, con estas tasas es imposible. No hay inversión que justifique pedir prestado a estas tasas en dólares

Devaluación

“Argentina repite sus crisis una y otra vez; solo trata de solucionarlas anclando su tipo de cambio, pero llega un momento que bajan las reservas, devalúa, explota y todo vuelve al comienzo. Si fuera fácil, ya se hubiera solucionado. Así que se requiere que haya continuidad en ciertas políticas más allá de un solo gobierno. Por ejemplo, que la prioridad del Banco Central sea bajar la inflación. Ya hoy en todo el resto de América latina hay un acuerdo en todos los partidos políticos, por derecha y por izquierda, que la inflación no puede superar el 10% ”, resumió Torres.

El analista de Moody's apuntó a la debilidad de las reservas internacionales del BCRA y estimó que "la tendencia es insuficiente para mantener en el largo plazo el tipo de cambio como está ahora. A la larga, la presión es que no le queda otra que devaluar ". "A este ritmo, tarde o temprano va a haber una devaluación", anticipó.

Y estimó:

Es muy difícil que no haya un salto cambiario; los diferentes dólares, paralelos y oficiales están en 200 pesos, así que si liberás el tipo de cambio, posiblemente llegue a 150 el tipo de cambio oficial. Los gobiernos que se encuentran en esta situación tratan de hacerlo en forma gradual, pero eso es imposible sin políticas que generen confianza