Mercados paralizados pero con signos de auge

Esto último se vio dado que el presidente decretó un feriado bancario que no pudo ser más oportuno, dada la ola de incertidumbre que despertó el acontecimiento del 1 de septiembre. Dado esto, no hubo movimiento en la plaza local, no se operaron acciones, bonos ni dólares, aún así los ADRs que cotizan en Wall Street si tuvieron actividad y con todo lo ocurrido, llegaron a marcar aumentos de hasta el 5,4%