Los números del BCRA post devaluación (las compras no paran)

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fguspaqui%2Fstatus%2F1737915253248196666&partner=&hide_thread=false Desde el 13 de diciembre la autoridad monetaria acumula compras por US$ 1.562 millones — Gustavo P Quintana (@guspaqui) December 21, 2023

En relación a las reservas internacionales del Banco Central, ayer (20/12) el saldo bruto cerró en US$ 22.757 millones, registrando un aumento de US$ 95 millones en el día. Desde la llegada de Milei al Gobierno, con Santiago Bausili como presidente del BCRA, estos activos experimentaron un incremento de US$ 1.549 millones.