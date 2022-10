Y es que LATAM detalló la estructura de su financiamiento, incluyendo una línea de crédito renovable de US$ 500 millones y una línea de crédito a 5 años por US$ 1.100 millones.

También añade US$ 450 millones en notas senior garantizadas con vencimiento en 2027 y US$ 700 millones en notas senior garantizadas con vencimiento en 2029, así como US$ 750 millones en notas puente a cinco años y otros US$ 750 millones en notas puente a siete años. También añade US$ 450 millones en notas senior garantizadas con vencimiento en 2027 y US$ 700 millones en notas senior garantizadas con vencimiento en 2029, así como US$ 750 millones en notas puente a cinco años y otros US$ 750 millones en notas puente a siete años.

