Laboratorios: Lo que no paga la prepaga, lo paga el afiliado

"Ante la respuesta insuficiente, se definió el cobro de un bono adicional compensatorio, no reintegrable, a cargo de los beneficiarios de $5000, que entrará en vigencia en los próximos días, afectando a cerca de 1 millón de bonaerenses", aseguró Cova.

Y aclaran que las Prepagas involucradas son: AVALIAN, AMFFA, ESCRIBANOS, OSMECON E.E./L.d Z. , LUIS PASTEUR, SWISS MEDICAL, PREVENCION SALUD, GALENO, FEDERADA 25 DE JUNIO, OSDEPYM, UNO SALUD.

bioquimico.jpg El afiliado a la prepaga que no pague, abonará el "bono adicional compensatorio" a los laboratorios.

Aumentos de cuotas de prepagas

Cabe recordar que las prepagas aplicaron un aumento del 30% en las cuotas de enero, anunciaron otro del 40% para el mes de febrero y se espera una suba también para marzo.

En este marco, según un cálculo de la Unión Argentina de Salud (UAS), que congrega a la mayoría de las empresas de medicina privada, el 5% de los usuarios se bajarían de los planes directos (no corporativos).

Si bien desde las empresas afirman que la caída será inevitable. Una de ellas, con un buen porcentaje de afiliados, sostuvo que el impacto real se verá recién en marzo cuando a las familias a la vez del aumento en el servicio de salud también se le sume la cuota de los colegios.

Por eso, muchas prepagas analizan ofrecer planes low cost con menos servicios en cartilla...

Desregulación de la medicina prepaga y el DNU

PREPAGAS afip 1.jpg Las empresas de medicina prepaga decidieron llevar adelante fuertes aumentos tras el DNU de Javier Milei.

Las empresas de medicina prepaga decidieron llevar adelante los aumentos luego del DNU de Javier Milei el 20 de diciembre pasado. El primer anuncio que realizó el mandatario fue la modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales. Luego comunicó la eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga.

El artículo 267 del DNU de Milei deroga "los artículos 5°, incisos g) y m), 6°, 18, 19, 25 inciso a) y 27" de la Ley 26.682, votada en 2011, que ordena el Marco Regulatorio de la Medicina Prepaga, aplicable a todas las empresas y planes de adhesión voluntaria.

Al derogar estos incisos, se le quitó al Estado la posibilidad de autorizar y revisar los valores de cuotas. Al poco tiempo, Swiss Medical decidió tomar la delantera y anunciar el aumento de enero.

Rechazan habilitar la feria judicial por prepagas

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó el miércoles el rechazo a un pedido de habilitación de la feria judicial para tratar un amparo presentado contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en lo que respecta a las modificaciones introducidas en el marco regulatorio de las prepagas.

Los jueces de la sala de feria resolvieron "desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar el rechazo del pedido de habilitación de la feria judicial formulado".

En las presentes actuaciones el recurrente no acredita ninguna circunstancia apremiante que importe un riesgo actual o inminente en su cobertura médica, en tanto sus agravios sólo refieren a situaciones hipotéticas y conjeturales carentes de respaldo documental", sostuvieron los jueces en el fallo y agregaron: "Adviértase que más allá de sus propias manifestaciones, el apelante no invoca una circunstancia actual de incumplimiento en el pago de las cuotas de salud que, en el hipotético caso de que se tornase efectiva pudiera representar una -también- conjetural situación de inminente desprotección en el derecho a la salud

