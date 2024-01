La Rioja va a la guerra con aumento, CSJN y cuasimoneda

El lunes 15/01 sigue la estela del choque Javier Milei vs. Ricardo Quintela (Nación vs. La Rioja). La provincia se quejó de deudas impagas de Nación y anunció que emitiría una cuasimoneda o bono de circulación provincial. El Presidente negó que exista una deuda y desafió a emitir la cuasimoneda sobre la base que no será aceptada por el mercado por el supuesto mal gasto de recursos públicos (ejemplificó con la contratación de la cantante Lali Espósito). Quintela anunció que aumentó salarios a cuenta y va ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Es el 1er. choque frontal entre Nación y provincias en la Administración Javier Milei.