La "tranquilidad" no es compatible con un oro en máximos

Tal como precisó Financial Times, en los últimos días el banco regional estadounidense, PacWest, anunció que estaba considerando la posibilidad de una venta para asegurar su futuro, lo cual llevó a que la negociación de futuros de oro en la bolsa Comex alcanzara el jueves (4/5) su máximo histórico de US$ 2.072. El precio del oro al contado estuvo muy cerca de su máximo histórico de US$ 2.072,49 dólares el mismo día, según Refinitiv. Sin embargo, el precio cayó ligeramente a 2.008 dólares el viernes (5/5) luego de que los datos de empleo en Estados Unidos fueran mejores de lo esperado, lo que aumentó la posibilidad de que la Fed tenga que incrementar aún más las tasas de interés para controlar la inflación.