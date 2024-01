Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SalvadorVitell1/status/1750548062127157503&partner=&hide_thread=false Sufre la soja en Chicago.



u$s 450. pic.twitter.com/MZHHTUI4p1 — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) January 25, 2024

Estos cambios pegaron fuerte en los precios de exportación de Argentina, conocidos como precios FOB, y según la consultora AZ Group, desde el 3 de noviembre de 2023 hasta mediados de enero de 2024, estos valores tuvieron una "corrección fuerte". Nicolás Udaquiola, el director de la firma, dijo que, por varias razones, la soja cayó US$ 64 por tonelada en ese tiempo (de US$ 525 a US$ 461), mientras que el maíz bajó solo US$ 7 por tonelada (de US$ 213 a US$ 206).