La industria argentina y un "deterioro severo": Réplicas en Rosario

image.png Antonio Donello, secretario general de la UOM Rosario, aseguró que el modelo económico empuja a la caída de la industria nacional.

Con respecto al recorrido, fue claro sobre el flojo panorama, "si no estamos viendo que hoy se está perdiendo, alguien se recibe y de los que se reciben casi no van a la industria. Directamente van a una plataforma o a otra cosa, donde no tienen tantos compromisos con el horarios, y entonces estamos viendo que hay que dar esa batalla".