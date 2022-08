La AFIP incautó 140 toneladas de trigo sin declarar

Estas incautaciones se enmarcan en "los operativos de fiscalización y control" que vienen realizando las distintas Direcciones Regionales de la Dirección General Impositiva "tendientes a la verificación de la documentación que ampara el traslado de granos y sus subproductos (tenencia de cartas de porte, verificación CTG, etc.) como así también relevamiento de personal tendiente a la detección de empleados con irregularidades (no declarados, sin alta temprana, diferencias salariales, etc.)".