Juan Cabandié olvida la exploración offshore, pero no a Wado

"Quienes tienen a cargo la decisión de los permisos deberían conversar nuevamente con las empresas", aseguró Miguel Ángel Martínez.

El gobierno de Cambiemos adjudicó, en mayo del 2019, 18 áreas para la exploración de gas y petróleo offshore en el Mar Argentino, bajo el esquema de la Ronda Argentina 1. En total, 13 importantes petroleras comprometieron una inversión mínima de US$ 732 millones. No obstante, los desembolsos están pausados porque el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no aprobó los Estudios de Impacto Ambiental requeridos para llevar adelante la actividad, explicó el sitio.

cabandie en bariloche.jpg La gestión de Juan Cabandié en Medio Ambiente solo ha acumulado críticas...

El especialista en el desarrollo de hidrocarburos aguas abajo, analizó así las consecuencias que se pueden derivar del escenario actual: "La licitación fue un éxito. Sin embargo, ante la indefinición, las compañías que apuestan a duplicar el valor invertido inicialmente en la etapa exploratoria, pueden apelar a lo que se denomina fuerza mayor y retirarse del país sin cumplir los contratos", manifestó el consultor.

Las empresas adjudicatarias de los bloques offshore son la noruega Equinor, la anglo-holandesa Shell, la estadounidense Exxon, las británicas Tullow y British Petroleum, las argentinas YPF, Pluspetrol y Tecpetrol, la japonesa Mitsui y Qatar Petroleum, entre otras Las empresas adjudicatarias de los bloques offshore son la noruega Equinor, la anglo-holandesa Shell, la estadounidense Exxon, las británicas Tullow y British Petroleum, las argentinas YPF, Pluspetrol y Tecpetrol, la japonesa Mitsui y Qatar Petroleum, entre otras

Estancadas por cuestiones administrativas irresueltas

"El litoral marítimo argentino es muy extenso y es uno de los pocos del mundo que no ha sido explorado lo suficiente y de manera ordenada", señaló el especialista, y se extendió: "Funcionarios del medio ambiente consideran que los estudios e investigaciones ligadas a la contaminación que realizaron las empresas no están completos y llamaron a una audiencia pública. Personalmente, me cuesta creer eso, porque si hay alguien que trabaja en el mundo son estas firmas. Quienes tienen a cargo la decisión de los permisos deberían conversar nuevamente con las empresas".

"Es cierto que puede haber problemas con la emisión de la sísmica", dijo el ingeniero y criticó: "Precisamente por eso vamos adelante observando puntualmente donde están las especies marinas. Y lo que sí encontramos cuando recorremos el tramo que va desde la milla 180 a la 350, son 400 barcos chinos de pesca ilegal. Entonces le pregunto a la gente que apoyó el freno de la actividad offshore: ¿Qué le deja eso a la Argentina? Quizá deberían preocuparse más por recuperar las 10 toneladas de especies marinas por día que se lleva cada barco ilegal en Comodoro Rivadavia".