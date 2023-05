JP Morgan Chase se quedó con First Republic Bank

El acuerdo, que se produjo después de una subasta de fin de semana, permite una quiebra ordenada de First Republic y evita la necesidad de que los reguladores aseguren todos los depósitos, tal como tuvieron que hacer cuando otros 2 bancos quebraron el mes pasado. También hace que el banco más grande de USA sea aún más grande.

First Republic, con sede en San Francisco, el 2do. banco más grande en quebrar en la historia de USA, perdió US$ 100.000 millones en depósitos en una corrida de marzo luego del colapso del banco Silicon Valley Bank del Área de la Bahía. Un grupo de los bancos más grandes de USA acudieran a su rescate con un depósito de US$ 30.000 millones -se reembolsarán después de que se cierre el trato, dijo JPMorgan- pero no fue suficiente.

First Republic, con US$ 233.000 millones en activos al final del 1er. trimestre, se ubica justo detrás del colapso de Washington Mutual Inc. en 2008. Completando los 4 primeros lugares del ranking nefatso están Silicon Valley Bank y Signature Bank, un prestamista con sede en Nueva York que también quebró en marzo 2023.

Tanto First Republic como Washington Mutual ahora son propiedad sustancial de JPMorgan. El banco más grande de la nación interviene durante las crisis bancarias. Su director ejecutivo, Jamie Dimon, fue fundamental en los esfuerzos anteriores para rescatar a la entidad.

---------------------------------

Más contenido en Urgente24

La oposición reclama el derecho a morir, pero el año electoral seguirá demorando el debate

Cumbre PRO: "Bullrich sospecha de Larreta" (pero casi se cae de la foto)

Así cierra un dólar soja manchado por la sequía y la corrida

Gustavo Petro / Joe Biden y la zanahoria para Nicolás Maduro