image.png Paridades y brechas breakeven (Salvador Vitelli)

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSalvadorVitell1%2Fstatus%2F1745571616426275004%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1745571616426275004%7Ctwgr%5E59eb989cfa4bda073e448598152641791d4acf93%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fdinero%2Ffmi-remontada-del-bopreal-y-un-alivio-el-dolar-n566685&partner=&hide_thread=false BOPREAL, ¿Qué pasó que aumentó?



En mi opinión:

- aumento de brecha juega favorablemente (necesitas menos paridad en el mdo secundario para estar breakeven vs CCL).

- crawling por debajo de tasa da ganancia en u$s oficiales. Conviene dilatar la entrada.

- ya con puntas en el… pic.twitter.com/N1aDG8iNEH — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) January 11, 2024

¿Qué es el BOPREAL?

Son títulos para importadores con deuda pendientes de pago. Al respecto, el BCRA emitió tres series de estos bonos, cada uno con sus particularidades y características. A pesar de que las tres serán liquidadas en dólares y convertidas a pesos al tipo de cambio oficial previo a la subasta, difieren en términos de tasas de interés y plazos.

image.png

La serie 1, que será objeto de licitación la semana entrante, presenta un vencimiento en octubre de 2027, con un rendimiento anual del 5%.

Por su parte, el BOPREAL serie 2 alcanza su vencimiento en junio de 2025 y no generará intereses, es decir, ofrecerá un rendimiento del 0% anual. En tanto, el BOPREAL serie 3 culminará en mayo de 2026, con una tasa de rendimiento del 3%.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDraikoTrading%2Fstatus%2F1745595193993109792&partner=&hide_thread=false Coincido en view, si el BOPREAL cotiza bien en el secundario, mas van a absorber de pesos, y el CCL no va a volver a tener otro salto como el que ya tuvo a 1200.



Toto wins y volvio a marcar la agenda, si mantiene la PAXXXX hasta la cosecha gruesa gg wp SOBRARAN USDS https://t.co/QFmWF2Obuf — Draiko_trading (@DraikoTrading) January 11, 2024

Desplome "curioso" de la deuda con importadores

"El Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior alcanzó los US$ 21.000 millones", destacó el ministro de economía, Luis "Toto" Caputo en la red social X hoy, miércoles 10/1. Sobre la deuda con importadores explica que: "El monto está compuesto por US$ 16.500 millones de grandes empresas, US$ 2.500 millones de medianas y US$ 2.000 millones de pequeñas y micro empresas. "

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFinanzasArgy%2Fstatus%2F1744333324649144738%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1744333324649144738%7Ctwgr%5E1d4f9c525564f60eab51cf4793a3dbe39653824a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fdinero%2Fdeuda-importadores-cae-auditoria-obligatoria-n566548&partner=&hide_thread=false Dólares: la deuda comercial con importadores superó los US$62.000 millones en noviembre, de los cuales US$3.820 millones crecieron en el último mes de gestión de Alberto Fernández.



Se trata del valor más alto desde que se tenga registro, según informe del IERAL. pic.twitter.com/LqrEJSmdty — Finanzas Argy (@FinanzasArgy) January 8, 2024

Pero, ¿cómo se explica este número tan bajo (US$ 21 millones) contra los US$ 62 millones que reclaman los importadores? Simple, se los obligó a auditar para verificar que era lo que traían y muchos desaparecieron.

Sobre la inscripción, el ministro de economía explica: "La inscripción al Padrón es obligatoria (hasta el 24 de enero) para quienes realizaron importaciones de bienes y/ o servicios hasta el 13/12/23 y que no hayan accedido al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para cancelar la totalidad de dichas obligaciones."

Quienes cancelaron deudas mediante otros mecanismos que no implicaron el giro de divisas, deberán informar la operación como “cumplida” y se da por concluida la operatoria ante las entidades financieras mediante su actualización en el Seguimiento de Pagos de Importaciones. Quienes cancelaron deudas mediante otros mecanismos que no implicaron el giro de divisas, deberán informar la operación como “cumplida” y se da por concluida la operatoria ante las entidades financieras mediante su actualización en el Seguimiento de Pagos de Importaciones.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEconomia_Ar%2Fstatus%2F1745140844464648674%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1745140844464648674%7Ctwgr%5E1d4f9c525564f60eab51cf4793a3dbe39653824a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fdinero%2Fdeuda-importadores-cae-auditoria-obligatoria-n566548&partner=&hide_thread=false Quienes cancelaron deudas mediante otros mecanismos que no implicaron el giro de divisas, deberán informar la operación como “cumplida” y se da por concluida la operatoria ante las entidades financieras mediante su actualización en el Seguimiento de Pagos de Importaciones. — Ministerio de Economía (@Economia_Ar) January 10, 2024

Sobre esto, el economista Carlos Rodríguez escribió en X que: "Al final la deuda con los importadores parece que era un globo que se esta desinflando desde que apareció la amenaza de auditoría. De 62.000 millones de dólares iniciales, ahora se habla de 14.000 millones y el Bopreal casi no tiene demanda...

Yo no entiendo por qué a los importadores que dicen que tienen deuda vencida no los intiman a que compren en el CCL...y terminamos de una vez con ese problema.

Me parece que el gobierno mismo no sabe lo que quiere. Además, hay que considerar qué es lo que el gobierno "puede" y eso en gran parte está en discusión en el Congreso en este mes. Asi va a ser difícil negociar pronto un acuerdo con el FMI...."

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcarod2015%2Fstatus%2F1744736885082313191%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1744736885082313191%7Ctwgr%5E1d4f9c525564f60eab51cf4793a3dbe39653824a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fdinero%2Fdeuda-importadores-cae-auditoria-obligatoria-n566548&partner=&hide_thread=false Al final la deuda con los importadores parece que era un globo que se esta desinflando desde que apareció la amenaza de auditoría. De 62.000 millones de dólares iniciales, ahora se habla de 14.000 millones y el Bopreal casi no tiene demanda....

Yo no entiendo porqué a los… — Carlos Rodriguez (@carod2015) January 9, 2024

Más contenido en Urgente24

Encogidos: Cosquín Rock, el único festival internacional

Thalía cautivó las redes con su sorpresiva y rejuvenecida imagen

Ataques en Mar Rojo: Tesla paraliza su única gigafábrica de Europa

Estas personas deben dejar de tomar café, según médico