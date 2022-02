"Hay un agotamiento hacia la Argentina y poca credibilidad"

No hay debate al respecto. El país dice que no tiene plata para afrontar la deuda y sus gastos pero sus ingresos lo ponen en la lista de los países medios -no pobres- y todo el mundo sabe que en 2021 gastó US$11.000 millones para subsidiar hasta la tarifa de luz y gas de las mansiones de los countries del conurbano bonaerense y la avenida Melián, en el barrio porteño de Belgrano.