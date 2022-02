En un encuentro con la prensa del que participaron Bloomberg, Financial Times y AFP, entre otros, el FMI dijo que Argentina acordó reducir gradualmente sus subsidios a la energía, que totalizaron casi US$ 11.000 millones en 2021 y Georgieva dijo que han sido "bastante generosos, no solo para la gente pobre en Argentina". Pero aún no hay detalles sobre cómo se llevará a cabo exactamente ese proceso, y subir los precios (de tarifas de servicios públicos y combustibles) puede ser la decisión políticamente más sensible en el acuerdo de Argentina con el FMI.