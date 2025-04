Hasta cuándo subsidiaremos la nafta de la motosierra de Javier Milei

"El precio del combustile depende del petróleo. Si sube, el precio del combustible tiene que subir. Si baja, tiene que bajar. En YPF, si el precio del petróleo baja, los usuarios no tienen que subvencionar a YPF porque no es justo que nosotros tomemos una ganancia arriba de lo lógico que tiene que tener la venta de combustibles. Así tampoco cuando suba nosotros no podemos subir el precio de combustibles porque sino hay una subvención de YPF a los usuarios".

Esas fueron las palabras de titular de la petrolera estatal YPF, Horacio Marín, el año pasado cuando el precio del petróleo decía mucho menos y se habló de un "cambio de paradigma" tras el cual los surtidores registraron una imperceptible baja, que pese a lo dicho, no volvió a repetirse. Ocurrió, en cambio, todo lo contrario como sucede ahora incluso con los precios del petróleo bajando por un tobogán.

Los automovilistas argentinos pagan la nafta más cara que en otros países que adaptaron los surtidores a la caída de los precios internacionales del petróleo.

Entonces, ¿el Gobierno viene tomando una ganancia "arriba" de lo lógico? ¿Supone ello un "robo"? De ser así, lo sería por supuesto, compartido con las otras petroleras, porque no solo la estatal YPF sube precios, sino que además es la que "autoriza" por ser la mayor del mercado, al resto a implementar las subas.

Subas, que, por supuesto, fueron liberadas por Javier Milei, el presidente de la "motosierra" (¿que, al menos figurativamente, funcionaría con la nafta que los usuarios le subsidiamos a YPF?), con la cual no se logró bajar ni un solo impuesto pero con la que el Estado sigue sumado ingresos...

motosierra-bordo.jpg La "motosierra", fue como se llamó coloquialmente a la desregulación que todavía no llegó a los impuestos. Montaje: Urgente24

El Gobierno aplicó la motosierra en muchas áreas ya y la poda en impuestos no llega. Apenas se derogó el Impuesto País pero por cumplimiento de plazo el 23 de diciembre de 2024, por ello, ni siquiera fue una derogación explícita, sino que cayó por su propio peso.

Ahora pocos dudan de que había sobregasto público pero también, con una simple mirada a los surtidores, de que este Gobierno cumpla con su promesa de reducir ese gasto y bajar impuestos.

