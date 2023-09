Fundación Capital y 14 claves de la inflación 2023 del 157%

#5. "En este contexto de muy elevada inflación, las autoridades comenzaron a publicar datos semanales. En 1er. lugar, esto confirmó que la aceleración comenzó antes del salto discreto del tipo de cambio. De hecho, el ritmo de aumento se duplicó ya en la 1ra. semana de agosto (2,8% vs. 1,4% en la última de julio), en línea con la implementación del impuesto PAÍS a las importaciones, la inclusión del maíz en el Programa de Incremento Exportador y la aceleración del crawling peg previo a las PASO (12,1% desde el 6,8% a fines de julio, mensualizado)."

#6. "Finalmente, la dinámica se consolidó con el salto del tipo de cambio del 14 de agosto y la disparada de los dólares financieros (con el CCL llegando a superar los $800), que impactaron principalmente en la 3ra. semana del mes al registrar un incremento máximo de 4,8% semanal."

#7. "(...) la inflación acumulada del bimestre ascendería al 24,6%, registrándose un pass through (PT) o traslado de la devaluación a precios del 90% en sólo 2 meses (el deslizamiento cambiario fue del 27% en el período sumando el salto discreto y el crawling peg previo). Este sería el traspaso a precios más elevado de los últimos 20 años: el episodio de 2014 había exhibido el mayor PT hasta el momento, y alcanzó el 85% recién 6 meses después de la devaluación."

#8. "Por su parte, tras los saltos del 2016 y 2019 el PT rondó el 60% al cabo de un semestre. Finalmente, el del 2002 mostró el menor PT, aunque en un contexto de aguda crisis económica que limitó el contagio a precios (13%)."

#9. "(...) las autoridades continúan optando por una serie de medidas buscando que el registro de octubre vuelva a ser de un dígito mensual, cuyo resultado será una moderación sólo transitoria. En efecto, si bien se fijó el tipo de cambio en $350, se suspendieron aumentos tarifarios y se volvieron a implementar congelamientos y acuerdos de precios por un 25% de la canasta del IPC, tanto la fuerte emisión monetaria, como la brecha cambiaria frente a la débil posición de reservas internacionales netas, seguirán presionando al alza a la inflación."

Embed OTRA DEVALUACION

Con el dolar quieto hasta OCT23 y la inflación acelerando, en las elecciones el peso va a estar más apreciado que en AGO23

La mejora de competitividad perdida en tiempo record

Esto eleva los riesgos devaluatorios

Rofex descuentan dos devaluaciones… pic.twitter.com/2Qz1dycEQS — Julián Yosovitch (@julianyosovitch) September 18, 2023

#10. "Vale mencionar que las autoridades han desoído las recomendaciones del organismo (N. de la R.: FMI) tras el desembolso de agosto e implementado una serie de medidas que acentuaron el desvío respecto a las metas del acuerdo. En efecto, si bien implementaron el salto cambiario solicitado, lo fijaron en $350 hasta las elecciones por lo que el tipo de cambio real de octubre sería menor al previo a la devaluación."

#11. "Además, con la seguidilla de medidas que buscan aumentar el poder de compra de las familias de cara a las elecciones (bonos, suba del mínimo no imponible de ganancias, devolución de IVA para la canasta básica, etc.) la tendencia es clara a ampliar un déficit fiscal ya elevado (rojo primario de al menos 3,1% del PBI en 2023 vs. 2% en 2022)."

#12. "De esta forma, la emisión monetaria para financiar tanto el rojo primario de los próximos meses ($2,7 billones sep-dic) como los próximos vencimientos de deuda pública ($2,8 billones) por vías directas e indirectas, continuara presionando sobre la brecha cambiaria y la inflación."

En este marco, prevemos que la inflación se ubique en los últimos meses del año bien por encima del promedio verificado entre enero y julio (7% mensual). Así, en el escenario base el IPC acumularía un incremento del 157% en 2023, aunque no puede descartarse un escenario más negativo, donde la inflación mensual se sostiene en los 2 dígitos y el año concluiría con una nominalidad del 181% i.a.. Vale recalcar que ambos escenarios contemplan el impacto hasta el 10/12. En este marco, prevemos que la inflación se ubique en los últimos meses del año bien por encima del promedio verificado entre enero y julio (7% mensual). Así, en el escenario base el IPC acumularía un incremento del 157% en 2023, aunque no puede descartarse un escenario más negativo, donde la inflación mensual se sostiene en los 2 dígitos y el año concluiría con una nominalidad del 181% i.a.. Vale recalcar que ambos escenarios contemplan el impacto hasta el 10/12.

#14. "Si bien post cambio de gobierno vemos inevitable un ajuste del tipo de cambio oficial, su magnitud y el traspaso a precios será bien distinto dependiendo del coctel de medidas que se implementen. (...) cualquiera sea el signo político del próximo gobierno, recibirá una economía con una inflación que más que triplicará la del promedio de la década previa, por lo que las autoridades que asuman deberán tener una precisión quirúrgica en la implementación de un programa integral con credibilidad y respaldo político para evitar una mayor aceleración de la inflación."

