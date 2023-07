Fuerte multa de AFIP a esta granja de minería de bitcoin

Debido a estas irregularidades, la AFIP determinó que la empresa no había pagado impuestos sobre las ganancias por un monto de 300 millones de pesos, el cual fue reconocido por el propio contribuyente. Desde el año pasado, la AFIP ha intensificado sus esfuerzos para detectar actividades no declaradas en el ámbito de la minería de criptomonedas. Debido a estas irregularidades, la AFIP determinó que la empresa no había pagado impuestos sobre las ganancias por un monto de 300 millones de pesos, el cual fue reconocido por el propio contribuyente. Desde el año pasado, la AFIP ha intensificado sus esfuerzos para detectar actividades no declaradas en el ámbito de la minería de criptomonedas.

La entidad gubernamental ha ampliado su labor de control y fiscalización para incluir sectores emergentes en el país sudamericano. Estas acciones son parte de su objetivo de combatir la evasión fiscal y prevenir maniobras fraudulentas que afecten la recaudación.

image.png

Las alertas se generan a partir de la detección de consumos energéticos inusuales y el análisis cruzado de información entre diferentes áreas especializadas. Los agentes verifican la correcta declaración de activos, el origen de los fondos utilizados para su adquisición y los ingresos obtenidos a través de las "recompensas" que se obtienen al validar transacciones de criptomonedas mediante equipos de última generación.

image.png

La multa en sí, de acuerdo con el sitio iProfesional, asciende a $300 millones de pesos La multa en sí, de acuerdo con el sitio iProfesional, asciende a $300 millones de pesos

