Elecciones: ¿Qué puede esperarse de los mercados este 23/10?

Si asumimos que Javier Milei, el candidato más votado en las PASO, es uno de los competidores en la segunda vuelta, lo que podemos afirmar es que una de las dos fuerzas políticas que han dominado la escena en las últimas 2 décadas deberá prepararse para competir por la presidencia.

Mientras tanto, la otra fuerza enfrentará un riesgo significativo de implosión, aunque en este momento no sabemos si será el oficialismo o Juntos por el Cambio.

Desde una perspectiva económica y financiera, la falta de definición se convierte en un elemento central. En caso de balotaje, la incertidumbre que ha acelerado todas las variables nominales y la demanda de cobertura persistirá al menos hasta el 19 de noviembre.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJPAperiodista%2Fstatus%2F1715438373836296211&partner=&hide_thread=false El martes 17 el stock de plazos fijos del sector privado tuvo la mayor caída diaria desde 2013 (-3% nominal). pic.twitter.com/3ouH0PH5Kn — Juan Pablo Álvarez (@JPAperiodista) October 20, 2023

Incluso si no se llega al balotaje, es probable que las consecuencias en los mercados sigan en la misma dirección, aunque a diferentes ritmos y por diferentes motivos.

Si las elecciones favorecen al candidato de La Libertad Avanza, la transición hasta el 10 de diciembre será prolongada debido a la fragilidad de las condiciones económicas y financieras actuales, así como a los incentivos para deshacerse de los pasivos en pesos que plantea un plan de dolarización o elección libre de monedas.

Un escenario en el que Sergio Massa resulte ganador en primera vuelta también generaría una reacción negativa en los mercados, dado que prolongaría una situación económica y social traumática, aunque el deterioro podría ser menor que en el primer caso.

En el improbable caso de que Patricia Bullrich gane en primera vuelta, el mercado reaccionaría a un resultado completamente inesperado, lo que plantea una transición singular.

La situación actual se asemeja en cierta medida a la de abril de 1989, cuando Carlos Menem, representando al Partido Justicialista, derrotó al candidato de la Unión Cívica Radical, Eduardo Angeloz. En ese momento, el valor del dólar aumentaba diariamente, y la inflación crecía de manera exponencial, llegando a una hiperinflación con una inflación del 5.000% anual en julio de ese año. Sin embargo, a diferencia de entonces, los indicadores socioeconómicos actuales son mucho más desalentadores, con una pobreza que supera el 40%, una indigencia del 25%, y más de 15 millones de personas dependientes de programas sociales.

En términos de precios, la inflación mayorista de septiembre fue del 9,2%, por debajo de la inflación minorista que fue del 12,7% en el mismo mes. Los costos de la construcción también aumentaron a un ritmo más lento que la inflación minorista, con un aumento del 11,1% en el mes. En los últimos doce meses, los precios mayoristas han aumentado un 141,7%, mientras que los precios de la construcción han subido un 144,7%.

image.png

Ambos aumentaron más que el índice general de precios, ya que la inflación minorista interanual de septiembre se situó en el 138,3%.

image.png

En septiembre, el valor de la canasta básica alimentaria aumentó alarmantemente un 13,2% mensual, lo que significa que una familia compuesta por dos adultos y dos niños necesitó ingresos por un total de $147.881 para no ser considerada en situación de indigencia.

image.png

Asimismo, la canasta básica total, que incluye no solo alimentos, sino también otros rubros como transporte y vestimenta, aumentó un 12.2% respecto al mes anterior. De esta manera, una familia tipo necesitó ingresos por un total de $319,422 para no caer en la pobreza.

