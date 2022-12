El truco contable detrás del "dólar soja II"

En otras palabras, el déficit fiscal efectivo habría estado 35% por encima de la meta comprometida. En otras palabras, el déficit fiscal efectivo habría estado 35% por encima de la meta comprometida.

Las normas que relanzaron el ‘Dólar Soja’ en diciembre dictaron que este mecanismo de compensación patrimonial se vuelva a replicar. De esta forma, si se repite esta dinámica, el déficit fiscal primario de diciembre sería menor en $180 mil millones, equivalentes a una emisión de Letras Intransferibles por US$ 1.000 millones a finales de diciembre. Esto ya que el Tesoro deberá compensar patrimonialmente al Central por las compras de US$ 3.000 millones a un tipo de cambio oficial de $/US$ 230 mientras que estimamos un tipo de cambio oficial promedio para el mes de $/US$ 171. Así seguimos acumulando deuda del Estado sin que se justifique en un resultado negativo equivalente en las cuentas públicas.

Para Aldo Abram, Director Ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso: “Es más que discutible contabilizar una erogación del Estado de tal forma de justificar la emisión de una deuda; pero sin afectar el resultado primario. Correctamente, se contabilizó el ingreso de las retenciones de embarques aún no realizados que generó el “Dólar Soja 1”; pero no el costo en que incurrió el Estado para que se produjera esa liquidación anticipada y el ingreso de las divisas al BCRA. Creemos que este tema debería ser revisado cuidadosamente por los que tienen la responsabilidad de controlar como se contabilizan los gastos del Estado”.

Más contenido en Urgente24

Unidad Piquetera y Victoria Tolosa Paz, una nueva reunión

"Cristina Kirchner les reclamó a los que puso en puestos: "no esperen mi dedo, salgan a militar"

El dólar blue sigue subiendo y preparan manos amigas

La cueva de Bloomberg: Instala dólar $700 e Infobae retruca