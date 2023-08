El REM del BCRA ya anticipaba la aceleración inflacionaria

Lautaro Moschet, Economista en la Fundación Libertad y Progreso: "Para agosto esperamos una fuerte aceleración. La suba de impuestos al dólar a fines de julio implicó una aceleración en los primeros días del mes que se vio reflejada principalmente en alimentos y bebidas no alcohólicas. Posteriormente, con la devaluación de 22% al tipo de cambio oficial mayorista, comenzó una nueva dinámica en la evolución de los precios marcando un nuevo impulso. Como si fuera poco, el aumento de regulados también presionará a la inflación de agosto. Con esto, esperamos que el próximo dato se ubique en torno al 9,3%."

Varios analistas ya están anticipando que la inflación de agosto podría alcanzar cifras de dos dígitos. La medida adoptada por el BCRA de elevar la tasa de interés para los depósitos a plazo fijo a 30 días al 9,7%, con la intención de ofrecer un rendimiento positivo en relación a la inflación, parece indicar que se espera una inflación elevada.

Llevamos 484% de devaluación

Daniel Adler, especialista en Educación Financiera y Emprendedurismo, destacó como: “En un país de alta inflación, la devaluación del 22% que tuvimos ayer se traslada rápidamente a los precios. Con esto, se estima que en agosto la inflación va estar entre el 10% y el 14%. Ayer y hoy hay remarcaciones 3 o 4 veces en el mismo día sobre algunos productos, como sucedía en 1989 con la hiperinflación”.

Adler explicó que: “sabemos que las reservas del Banco Central están en sus mínimos históricos, que ronda en un negativo de alrededor de 11 mil millones de dólares, ya que se disfraza con otros tipos de monedas o activos. En esta línea, la devaluación no es gratis, porque el 84% de la deuda que tiene el Estado está indexada a inflación y a devaluación. Durante este Gobierno llevamos un 484% de devaluación”.

“En cada proceso político, PASO o elecciones generales, hay movimientos socioeconómicos y macroeconómicos, que se da porque en el mercado financiero es preferible una mala noticia que la incertidumbre. Ahora tenemos incertidumbre, ya que si bien se sabía que iba a haber una devaluación por pedido del FMI, esto se hizo en forma automática después de conocerse los resultados de las PASO, a diferencia de las micro devaluaciones que venían haciendo desde Economía. En este caso se vio como una forma de castigo, de escarmiento a la sociedad, por parte del Gobierno, al no gustarle los números del escrutinio”.

“Era esperable que esto suceda – continuó el especialista-, algún movimiento ayer, pero va a comenzar a desacelerarse el dólar libre porque se va a volver a la rutina. Esto solo fueron unas PASO, hubo casi 10 millones de personas que no fueron a votar y nadie tiene asegurada la Presidencia. Solo hubo un cimbronazo del partido gobernante y la decisión de realizar un cachetazo en el mercado devaluando fuerte en un solo día”

Así todo, Adler se mostró optimista: “No hay que entrar en pánico, es natural, esperable que esto se mueva. Es más, en relación a otras PASO y otras elecciones, venimos bastante tranquilos en relación a la emisión que se viene realizando en Argentina. Hubiese esperado, incluso, devaluaciones más elevadas por la política que sigue Economía de emitir 3 mil millones de pesos por día, la cantidad de subsidios que se continúan dando, la tasa de desempleo pasando el 50%, entre otros problemas o que cada día hay más trabajadores en relación de dependencia que pasan a ser pobres. Podría ser peor”

“El problema más grande que tenemos es la falta de educación. No solo la que conocemos hace años, sino también la falta de educación financiera; tenemos talento y recursos, pero no educación. Este el disparador principal de los problemas a la Argentina. Sergio Massa, ni bien asumió como Ministro, recortó millones de pesos a Educación, y hoy, ningún candidato, habla de educación. Las empresas buscan contratar gente y lo que ven, no solo que falta preparación o no comprenden textos, ven que los chicos no saben ni siquiera expresarse, no saben hablar, interactuar”

“Los Gobiernos no toman medidas para el crecimiento de las empresas, de los emprendimientos. Para algunos funcionarios parece que ser empresario es mala palabra, es el enemigo, cuando en realidad deberían ser aliados que produzcan bienes de calidad, con capacidad para ser exportados, colaborar con el ingreso de divisas en el país y dar trabajos de alta calidad. Pero ni siquiera hay créditos para el crecimiento de estas empresas”.

“Hay una cultura que mejorar, que modificar, los gobernantes tienen que despabilarse de una vez y mejorar los sistemas. El país va a seguir existiendo, el tema es el cómo será la Argentina si no se produce un cambio profundo inmediato”, finalizó Adler.

Más contenido en Urgente24

Licuación del BCRA: Dólar blue a $720 pone al peso en nueva zona de colapso

"El dólar y la inflación son riesgos para los próximos días"

BCRA aprovecha para sumar US$ 125 M y tocar el dólar agro

Aborto legal: Milei quiere "plebiscito", para Bullrich es "un error"