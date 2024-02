El peso, las criptomonedas y el nuevo régimen monetario

Este enfoque, que promueve la libertad de elección monetaria, empuja paulatinamente y desde abajo a una dolarización implícita del mercado Este enfoque, que promueve la libertad de elección monetaria, empuja paulatinamente y desde abajo a una dolarización implícita del mercado

En el caso de las criptomonedas, Reyes señaló que en este marco, “tendrán finalmente la oportunidad de presentarse como una alternativa análoga en lo legal a las monedas tradicionales, sumándose como una opción innovadora, permitiendo transferencias transfronterizas y resilientes a los actuales índices de inflación. Al mismo tiempo, con su tecnología blockchain y enfoque descentralizado, cambiará la forma en cómo hacemos transacciones y almacenamos valor; desafiando así a las monedas tradicionales a evolucionar en un mundo financiero digital en constante cambio”.

En relación a los exchanges de criptomonedas, el CEO de Saldoar advirtió que estas “podrían enfrentar un escenario desafiante, dado que si las personas tienen la libertad de elegir entre varias monedas para realizar transacciones, es probable que la demanda de servicios de cambio de divisas en estas agencias disminuya; además de que competirán no solo entre ellas mismas, sino también con otras formas de intercambio de monedas, como las transferencias de criptomonedas y los pagos digitales”.

En otro sentido, debido a que el costo de vida en Argentina podría aumentar en relación con el de otros países, Reyes señaló que este contexto de competencia entre monedas podría impulsar la emigración de freelancers argentinos hacia el extranjero en busca de un mejor nivel de vida y oportunidades económicas.

A pesar de ganar en dólares, sus ingresos no tendrían tanto valor y no les proporcionarían estabilidad ni seguridad financiera a largo plazo. A pesar de ganar en dólares, sus ingresos no tendrían tanto valor y no les proporcionarían estabilidad ni seguridad financiera a largo plazo.

