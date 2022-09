"El Gobierno no necesita reservas y todos querrán Dólar Yo"

Juan-Carlos-de-Pablo.jpg El economista Juan Carlos de Pablo aportó otra mirada sobre los dólares del campo y las reservas del Banco Central.

“¿Para qué te metés con un ‘dólar soja’ que hace que los producen otra cosa pidan su propio dólar?”, se preguntó y explicó que “ hubiera sido más simple bajar la retención” con el mismo tipo de cambio y dejar de “castigar” al sector “especialmente con una retención diferencial en relación con el resto de los productos” pero para eso “tendrían que ir al Congreso”.

“Ahora todos quieren un “dólar yo” y encima están los que dicen que se va un salto devaluatorio”, agregó De Pablo.

“Yo escucho que con esto (el ‘dólar soja’) aumentarán las reservas del Banco Central y se cumplirá con el FMI. ¿Pero qué aumentar las reservas? Si me están diciendo ‘no me están vendiendo dólares oficiales para insumos importados’, ‘estoy comprometiendo la producción’ otro me dice que va tener que ‘cerrar locales’”, se preguntó el economista.

“Este gobierno no necesita reservas”

En relación al discurso del Gobierno nacional de buscar fortalecer las reservas del Banco Central, De Pablo aportó otra mirada: “De repente hay un discurso sobre las reservas que no entiendo, porque este Gobierno no necesita reservas en el BCRA sino que necesita dólares para vender a quienes necesitan insumos importados para que no interrumpan la producción. Y la otra jugada que están haciendo es apostando a una reducción de la demanda estacional de dólares oficiales porque aumenta la temperatura y baja la demanda de gas”.

“Si hubieran bajando las retenciones y dejado el tipo de cambio, hubieses tenido menor ingreso fiscal, que es lo que tenías que esperar. Todo esto que el BCRA hace un ‘gran negocio’ comprando dólares a 200 y vender a 140…después volves al tema fiscal. Entonces tenes que decir: explicitemos que por razones de urgencia hay un pedazo de recaudación que tenes que sacrificar”, añadió.

Sobre la gestión de Massa-Rubinstein, el especialista opinó: “Este Gobierno no tiene cómo reflotar la credibilidad. Lo mejor que pueden Gabriel Rubinstein y el equipo de Sergio Massa es no hacer olas y ver cómo llegar a diciembre de 2023. Eso es éxito considerando la situación política que estamos viviendo”.

Herencia económica

Con miras a las elecciones de 2023 y ante un triunfo hipotético de la oposición, Juan Carlos De Pablo se refirió a cómo afrontar la herencia económica: “Supongamos que el 10 de diciembre de 2023 gana la oposición¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Una buena radiografía de donde estamos. Después hacer un anuncio inicial de política económica. Frente a lo que fue el gradualismo el shock ahora tiene un atractivo fenomenal. Pero hay que diseñarlo de manera más cuidadosa que al gradualismo porque después no tenes forma de corregirlo y además tenes que bancarte que te paralicen el país en la primera semana”.

Y concluyó: “Digo esto: la sustancia de la política económica del próximo gobierno la tenés que trabajar…pero habrá un pedacito de la política económica que solo la podes definir a último momento. Por ejemplo: la tasa de inflación de octubre de 2023 ¿será del 4% o del 40%? Entonces la política económica no puede ser igual. Moraleja: Cuando vos vivís en situaciones perentorias como esta, tu horizonte es 1 día o 1 semana…muy corto plazo”.