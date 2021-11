El dólar blue va por más: Récord en el interior

“No refleja exactamente la situación económica, que son todos números alentadores y buenos; esperamos que esto no influya en la situación macroeconómica como no está influyendo, la situación que nosotros estamos viendo es totalmente diferente a esas expectativas”, expresó esta mañana Gabriela Cerruti, portavoz del Gobierno nacional. El plan de Casa Rosada no contempla el dólar blue entre sus medidas de contención, a pesar de que es un buen termómetro social.