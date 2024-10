El dólar blue rompe los $1.200: ¿Qué puede pasar ahora?

En este sentido, será fundamental que el Gobierno continúe con políticas económicas prudentes y que el BCRA mantenga una postura firme en defensa de la estabilidad cambiaria. En este sentido, será fundamental que el Gobierno continúe con políticas económicas prudentes y que el BCRA mantenga una postura firme en defensa de la estabilidad cambiaria.

¿Qué sucederá con el dólar?

De acuerdo con el economista Salvador Di Stéfano, en septiembre, la devaluación del peso fue del 2,0%, y todo indica que en los próximos meses se consolidará una devaluación anualizada del 26,8%.

El experto estimó que "con estas tasas que se ofertan en el mercado, a los agentes económicos les conviene tomar financiamiento en dólares o desahorrar dólares antes de endeudarse", y prevé que, en los próximos meses, gracias al aumento de depósitos en dólares provocado por el blanqueo, se incrementará el financiamiento en moneda estadounidense, lo cual agregará oferta de billetes en el mercado de dólares alternativos.

"En este contexto, vemos que el gobierno desacelerará la tasa de devaluación, por lo cual esperamos que en 2025 el dólar mayorista se devaluará a un ritmo del 21,8% anual y podría ubicarse para fines de 2025 en torno a $1.250,2. Todo esto, si se cumplen los supuestos de una economía que respeta el superávit fiscal, la balanza de pagos positiva y la ausencia de emisión de pesos en el mercado", detalló.

Por tal motivo, calculó un escenario de dólar calmo hasta marzo de 2025, apoyado en la llegada de créditos de organismos financieros internacionales por US$ 4.000 millones, un repo con garantía de oro por US$ 3.000 millones, el aumento del financiamiento corporativo hasta US$ 4.000 millones y un probable acuerdo con el FMI que incluya dinero fresco, lo cual aleja el fantasma de una devaluación, acerca una probable salida del cepo e incentiva la inversión en bonos y en acciones.

Motivos de la racha de compras

Según los expertos de Ecolatina, varios factores explican este comportamiento. En primer lugar, mencionaron que las liquidaciones de la agroindustria se aceleraron pese a que octubre no suele ser un mes de estacionalidad favorable. Computando la parte que se dirige al CCL mediante el dólar blend, la liquidación acumulada supera los US$ 2.400 millones y es la más alta desde 2019, quedando aún cinco ruedas por liquidar (24/10 último dato disponible).

Por otro lado, señalaron que el blanqueo ha tenido un buen desempeño. Los depósitos en US$, que mostraban una salida promedio diaria de US$ 100 millones desde inicios de octubre (tras habilitarse el retiro de dólares para quienes blanquearon hasta US$ 100.000), comenzaron a recuperarse desde mediados de mes con un ingreso neto de cerca de US$ 115 millones por día.

"Asimismo, en un contexto de expectativas de devaluación moderadas, la mayor liquidez en moneda extranjera por parte de bancos privados comenzó a traducirse en mayor otorgamiento de préstamos en US$, los cuales incrementan la oferta de dólares al ser liquidados en el MULC. Así, el otorgamiento de créditos creció en las últimas semanas de octubre, alcanzando más de US$ 500 millones en el mes y cerca de US$ 1.500 millones desde el inicio del blanqueo", explicaron.

Según los analistas, el blanqueo, bajo el esquema de controles cambiarios, representó una oportunidad para que empresas locales captaran liquidez a tasas bajas. En un mejor contexto financiero, evidenciado por una disminución significativa del riesgo país por debajo de los 1.000 puntos básicos, grandes empresas encontraron un terreno favorable para financiarse mediante la colocación de ONs en dólares (liquidadas en el mercado oficial), ofreciendo a los individuos adheridos al blanqueo una atractiva oportunidad de inversión.

Otras noticias de Urgente24

Aduana y exAFIP: Preocupa el impacto del paro y el Gobierno evalúa "ordenar la situación"

Tragedia en Villa Gesell: Se derrumbó un edificio y buscan personas entre los escombros

A horas del reclamo de ATE, Sturzenegger va a la guerra contra "la Casta que impide crecer"

¿Otro montaje? Ridiculizan a Evo Morales y lo acusan de intento de homicidio