El stock de reservas netas era de US$ 9.000 millones -incluyendo oro y DEG- y de reservas netas líquidas -solo incluyendo DEG- era de US$ 5.000 millones. Actualmente, las netas rondan los US$ 5.000 millones y las líquidas oscilan en torno a US$1.500 millones. Las netas disponibles (sin DEGs ni oro) eran de US$ 500 millones y ahora son negativas por US$1.000 millones