El BCRA vendió casi US$300 millones en la recta final al 14N

https://twitter.com/JuanPaolicchi/status/1459232047306874880 Hoy el BCRA perdió otros USD 290 millones. En lo que va del mes vendió USD 660 millones (más de un 10% de las reservas netas al inicio del mes). Con fuerte cepo. Dinámica delicada, con bajos stocks y mucha incertidumbre por delante. pic.twitter.com/w0cazH9XRL — Juan Ignacio Paolicchi (@JuanPaolicchi) November 12, 2021

La situación de las reservas del BCRA es materia de debate entre los economistas. Tal como informó Urgente24, consultor Gabriel Rubinstein insistió en que las reservas son negativas y que se están usando encajes a cuenta del ingresos que generará el campo a partir de diciembre.

"El stock de reservas netas era de US$ 9.000 millones -incluyendo oro y DEG- y de reservas netas líquidas -solo incluyendo DEG- era de US$ 5.000 millones. Actualmente, las netas rondan los US$ 5.000 millones y las líquidas oscilan en torno a US$1.500 millones. Las netas disponibles (sin DEGs ni oro) eran de US$ 500 millones y ahora son negativas por US$1.000 millones", dijo.

Desde el Banco Central indicaron, señala infobae.com, que “la demanda reflejó la preocupación por la proliferación de rumores sobre posibles modificaciones en el esquema de cambios”, mientras que “la oferta también reaccionó postergando operaciones, las que se deberán canalizar en la próxima semana. La misma presión se registra previo a cada proceso electoral”.

El "rumor" es el que difundió el periodista Marcelo Bonelli sobre "un relanzamiento (del Gobierno) tras los comicios" por lo que el Gobierno "va a definir nuevas medidas económicas el próximo sábado", que abarcaría un "cambio de estructura del mercado cambiario".

Desde la autoridad monetaria, sin embargo, aseguraron que “no está en el Gobierno ninguna discusión al respecto y se ratifica las metas reflejadas en los presupuestos de este año y el proyecto de 2022″, a la vez que subrayaron que “el BCRA mantiene una posición compradora de US$6 mil millones en el acumulado del año”.